Кримінал

Поліція знешкодила серійних грабіжників потягів з вугіллям

30 Вересня 2022 11:26
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Нацполіція викрила злочинне угруповання, яке обкрадало вантажні потяги з вугіллям.

Як повідомили правоохоронці, організатор оборудки, 33-річний житель Дніпропетровської області, залучив до злочинних дій щонайменше семеро осіб, серед яких були чітко розподілені ролі.

В ході слідства встановлено, що фігуранти отримували зі своїх джерел інформацію про наявність кам’яного вугілля у вагонах на станції в с. Миколаївка Петропавловського району, розміщення охорони залізничних платформ, після чого проникали на територію станції, вантажили вугілля з вагонів до заздалегідь заготовлених транспортних засобів та вивозили до визначених місць зберігання.

Наразі задокументовано 15 епізодів злочинної діяльності, збитки від яких становлять майже півмільйона гривень.

Правоохоронці провели 60 обшуків.

В результаті вилучено автотранспорт, що використовувався під час вчинення крадіжок, автоматичну зброю та набої, гранату РГД-5, 2 млн 445 тис. грн, 41 400 тис. доларів США, кам’яне вугілля вагою близько 400 тонн та інші речові докази.


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