Поліція затримала водія Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста у Києві: йому оголосять ще одну підозру

У Києві правоохоронці затримали водія автомобіля Mercedes, який через зауваження щодо паркування жорстоко побив велосипедиста. Після кількох ударів по голові постраждалий втратив свідомість і нині перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Про затримання підозрюваного у побитті велосипедиста повідомили в поліції Києва.

Затриманому водію Mercedes буде повідомлено про ще одну підозру. Дії фігуранта додатково кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення особи у небезпеці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 44-річний житель Київщини побив 40-річного велосипедиста через зауваження щодо припаркованої автівки на велосипедній смузі. Після того, як потерпілий впав на дорогу та втратив свідомість, нападник відтягнув його на узбіччя й втік з місця події. Суд відпустив зловмисника під нічний домашній арешт.

“Наразі слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку та готують повідомлення про підозру у залишенні постраждалого у небезпеці”, – розповіли в поліції.

Також правоохоронці звертатимуться з клопотанням до суду щодо взяття підозрюваного під варту на час досудового розслідування.