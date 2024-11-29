Кримінал

Поліція затримала колишнього інженера на  організації незаконного бронювання військовозобов’язаних
29 Листопада 2024 14:50
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дбр, прокуратура
Затримання зловмисника / ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили ексінженера однієї з філій держпідприємства, що належить до критичної енергетичної інфраструктури, на організації незаконного бронювання військовозобов’язаних чоловіків. Йому оголошено підозру.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Київської міської прокуратури.

Як повідомляють ДБР та Київська міська прокуратура, колишній інженер у 2022–2024 роках, використовуючи доступ до службових документів, підробляв накази Міністерства економіки щодо включення підприємств до списку стратегічно важливих.

Він вносив до цих наказів дані приватних компаній, працівники яких прагнули отримати відстрочку від призову. Насправді такі підприємства не відповідали критеріям стратегічно важливих, а їхні працівники не мали права на бронювання.

На основі підроблених документів компанії зверталися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для отримання відстрочки для своїх співробітників.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний фальсифікував документи для 12 компаній, що стосуються 454 осіб. Вартість «послуги» залежала від складності та становила від 200 до 2 тисяч доларів США.

Підроблені накази використовувалися:

  • для перевірки військово-облікових документів громадян;
  • при внесенні даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • під час перетину державного кордону.

За даними прокуратури, ці махінації завдали шкоди законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань під час воєнного стану.


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