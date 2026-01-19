Поліція затримала чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео

Правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував відому українську співачку, погрожуючи поширенням конфіденційної інформації. За фактом вимагання йому вже оголошено підозру.

Національна поліція повідомила про затримання чоловіка, який шантажував українську співачку Alyosha (Олена Тополя), вимагаючи гроші за нерозповсюдження конфіденційної інформації. Йдеться про 23-річного мешканця Києва, який, за даними слідства, мав у своєму розпорядженні матеріали, що могли скомпрометувати артистку, та використовував їх для вимагання.

Потерпіла звернулася із заявою до правоохоронних органів. Затримання провели оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими поліції Київської області. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — пособництво та вимагання. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, також тривають слідчі дії для встановлення інших можливих співучасників.

Сама співачка заявила у соцмережах, що 10 січня отримала погрози шантажу, вимагання грошей та спроби маніпуляцій через відео інтимного характеру. За її словами, вона одразу звернулася до правоохоронців, надала всі докази, а твердження шантажистів про нібито компрометуючі події є неправдивими.

Alyosha показала повідомлення від шантажиста / Фото: instagram.com/p/DTrzYSxjEDZ

Після того як відео почали поширюватися в інтернеті, співачка закликала не розповсюджувати ці матеріали, наголосивши, що кожне поширення завдає нової шкоди та є порушенням закону. Вона також закликала людей, які стикаються з подібними злочинами, не мовчати, не платити шантажистам і одразу звертатися до поліції.