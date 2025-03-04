Кримінал

Шахрайський кол-центр ошукав підприємців на 7,5 млн гривень
4 Березня 2025 11:09
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Поліція викрила шахрайську організацію, яка ошукала підприємців та фермерів на суму 7,5 мільйона гривень. Злочинці створили кол-центр, через який пропонували купити дизельне паливо та мінеральні добрива за вигідними цінами, але після отримання передплати припиняли будь-який контакт з покупцями.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Злочинці закуповували товариства з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності яких була “неспеціалізована оптова торгівля”. Одержавши документи та доступ до фінансових даних підприємств, вони створювали фіктивні оголошення про продаж товарів через SMS-розсилки та соціальні мережі, пропонуючи продукцію за зниженими цінами.

Потенційні покупці, серед яких були підприємці та фермери, укладали договори з шахраями на постачання товару за передплатою, але в результаті нічого не отримували.

Поліцейські викрили шахрайський кол-центр / Фото: Нацполіція

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів у Вінницькій, Одеській, Київській областях та Києві були вилучені документи, комп’ютерна техніка, мобільні телефони та чорнові записи. Слідчі повідомили про підозру восьми учасникам організації за статтями 190 (Шахрайство) та 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних, які перебувають за кордоном, у міжнародний розшук.


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