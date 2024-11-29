Поліція розігнала протестувальників біля будівлі парламенту Грузії

Поліція і спецназ у ніч на 29 листопада застосували водомет і сльозогінний газ для розгону протестувальників, які зібралися біля будівлі парламенту Грузії в Тбілісі.

Зазначається, що перед розгоном відбувалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які тривали кілька годин. За інформацією, поліція використовувала перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети.

Акція протесту біля парламенту Грузії розпочалася ввечері 28 листопада після того, як прем’єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе оголосив про припинення переговорів про вступ країни до Євросоюзу до кінця 2028 року.