Поліція Грузії почала затримувати лідерів опозиції

Співробітники поліції прийшли з обшуками в офіси грузинських опозиційних партій і додому до адміністраторів фейсбук-платформи “Даїтове”, де учасники та організатори протестних акцій обмінюються інформацією, повідомляє “Эхо Кавказа”.

За даними ЗМІ, поліція обшукала офіси “Коаліції за зміни”, партій “Дроа” і “Гірчі – Більше свободи”, а також один зі штабів партії “Єдиний національний рух”, створеної колишнім президентом Михайлом Саакашвілі.

Після обшуків затримано засновника Mtavari і одного з лідерів “Коаліції за зміни” Ніку Гварамія та активіста, одного з членів “Коаліції за зміни” Гела Хасая. Місцеві видання повідомляють, що Гварамію під час затримання побили.

Обшуки і затримання відбулися напередодні чергових акцій протесту, які, як очікується, відбудуться, у кількох містах увечері 4 грудня. Протести в Грузії тривають із 28 листопада. Вони почалися після рішення грузинської влади призупинити до кінця 2028 року переговори про вступ країни до Євросоюзу.