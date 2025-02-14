Політика

Поки Україна не в НАТО, армія має налічувати 1,5 мільйона бійців, – Зеленський
14 Лютого 2025 18:26
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Піхотинці 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
Піхотинці 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Президент Володимир Зеленський заявив, що для ефективного захисту від Росії Сили оборони Україні повинна налічувати 1,5 мільйона бійців.

Про це він розповів під час прес-конференції на Мюнхенській конференції з безпеки. 

Зеленський уточнив, що такі цифри узгоджені з військовими, і вони обґрунтовані кількістю бойових бригад російської армії.

“Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Тобто це буде армія у 1,5 мільйони. Півтора мільйони! У них (росіян) 220, а в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Тобто ну, значить нам потрібно 220”, – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що вступ України до НАТО був би набагато економічно вигіднішим варіантом гарантій безпеки. Однак, якщо Україна залишатиметься поза блоком або на шляху до його вступу, армія повинна бути здатною забезпечити захист держави самостійно.

Річний безпековий бюджет України Зеленський оцінив в 40 мільярдів доларів на рік, у разі ж збільшення армії до 1,5 мільйона то фінансування на це має бути біля 60 мільярдів.


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