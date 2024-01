“Покладись на мене”. Міноборони Британії привітало українських колег чутливим посланням

Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим Роком українських колег у соцмережі X.

“Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році”, – йдеться у повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, на якому військовий оркестр Сполученого Королівства виконує аранжування на композицію “Покладись на мене” (Lean On Me), написану американським виконавцем Вільямом Візерсом (Bill Withers) у 1972 році.

Wishing a Happy New Year to our friends in @Defenceu.



Our support for your fight for freedom will remain unwavering in 2024.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/AkG3FQKYZq