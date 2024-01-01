“Покладись на мене”. Міноборони Британії привітало українських колег чутливим посланням

Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим Роком українських колег у соцмережі X.
“Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році”, – йдеться у повідомленні.
До повідомлення прикріплено відео, на якому військовий оркестр Сполученого Королівства виконує аранжування на композицію “Покладись на мене” (Lean On Me), написану американським виконавцем Вільямом Візерсом (Bill Withers) у 1972 році.
Wishing a Happy New Year to our friends in @Defenceu.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 31, 2023
Our support for your fight for freedom will remain unwavering in 2024.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/AkG3FQKYZq