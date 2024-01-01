Суспільство

“Покладись на мене”. Міноборони Британії привітало українських колег чутливим посланням

1 Січня 2024 10:20
читать на русском →
британія

Міністерство оборони Великої Британії привітало з Новим Роком українських колег у соцмережі X.

“Бажаємо щасливого Нового року нашим друзям у Міністерстві оборони України. Наша підтримка у боротьбі за вашу свободу залишиться непохитною у 2024 році”, – йдеться у повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, на якому військовий оркестр Сполученого Королівства виконує аранжування на композицію “Покладись на мене” (Lean On Me), написану американським виконавцем Вільямом Візерсом (Bill Withers) у 1972 році.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Січня 2024 11:00

Що зміниться в Україні з 1 січня
1 Січня 2024 11:28

The Times: Європа прагне допомогти Україні перемогти Путіна без допомоги США
1 Січня 2024 10:34

У Японії стався сильний землетрус. Оголошено загрозу цунамі
1 Січня 2024 09:49

“Ти або працюєш, або воюєш”. Що ще сказав Зеленський у Новорічному зверненні
1 Січня 2024 09:29

У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня зросла до 27 осіб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки