“Покемон” збив ще одну російську ракету

Сьогодні гвардієць з бригади “Буревій” збив ракету, яка прямувала на столицю! І це вже його другий успішний постріл.

Як повідомили в МВС, сьогодні на світанку о 3:20 з ПЗРК «Ігла-1» боєць зробив свій вже другий результативний постріл.

«На цей раз було складніше захопити ціль. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше» — ділиться враженнями “Покемон”.

Це вже другий трофей Андрія “Покемона”. Раніше у відомстві повідомляли, що тиждень тому 20-річний нацгвардієць збив російську ракету, вартістю понад 7 млн. доларів. Цікаво, що тоді це був перший бойовий постріл воїна, що одразу попав у ціль.