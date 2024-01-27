Подробиці ракетного удару по полігону в Донецькій області, на якому навчалися російські оператори дронів

Російські провоєнні канали стверджують, що 24 січня ЗСУ атакували полігон у Донецькій області, на якому тренувалися оператори безпілотників із добровольчого “батальйону імені Судоплатова”. Про це, зокрема, пишуть російські блогери Анастасія Кашеварова та Андрій Медведєв.

“Здати ворогові точку проведення іспитів операторів дронів може хто завгодно. Охорона полігону, завербований мешканець території, версій десятки”, – зазначає Медведєв.

Своєю чергою, “воєнкор” Володимир Романов наводить таку цитату бійців батальйону: “Начальник курсів проєкту “Судний день” (Судоплатов) із позивним Со****н розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку. Прилетіли Хімарси”.

Кількість загиблих і поранених вони не називають. У телеграм-каналі батальйону є підтвердження атаки, але – теж без подробиць: “Писати багато не будемо. У нас горе, і ми сумуємо. Ми втратили друзів і бойових товаришів”.