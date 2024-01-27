Політика

Подробиці ракетного удару по полігону в Донецькій області, на якому навчалися російські оператори дронів

27 Січня 2024 10:49
читать на русском →
війна

Російські провоєнні канали стверджують, що 24 січня ЗСУ атакували полігон у Донецькій області, на якому тренувалися оператори безпілотників із добровольчого “батальйону імені Судоплатова”. Про це, зокрема, пишуть російські блогери Анастасія Кашеварова та Андрій Медведєв.

“Здати ворогові точку проведення іспитів операторів дронів може хто завгодно. Охорона полігону, завербований мешканець території, версій десятки”, – зазначає Медведєв.

Своєю чергою, “воєнкор” Володимир Романов наводить таку цитату бійців батальйону: “Начальник курсів проєкту “Судний день” (Судоплатов) із позивним Со****н розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку. Прилетіли Хімарси”.

Кількість загиблих і поранених вони не називають. У телеграм-каналі батальйону є підтвердження атаки, але – теж без подробиць: “Писати багато не будемо. У нас горе, і ми сумуємо. Ми втратили друзів і бойових товаришів”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Січня 2024 11:07

У Польщі перекинувся автобус “Автолюкс” з 59 українцями
27 Січня 2024 10:49

Подробиці ракетного удару по полігону в Донецькій області, на якому навчалися російські оператори дронів
27 Січня 2024 10:12

ГУР “хакнуло” всю IT-інфраструктуру компанії IPL Consulting
27 Січня 2024 09:59

ISW: Під Кринками воює приватна армія мера Москви
27 Січня 2024 09:28

Вночі ворог атакував Україну “шахедами” і “Іскандером”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки