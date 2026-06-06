Чому Україна вдарила по Кронштадту та нафтобазі в Краснодарському краї: пояснення СБУ

Служба безпеки України заявила про ураження низки важливих військових та логістичних об’єктів на території Росії, які забезпечують діяльність Балтійського флоту РФ та постачання пального російським військам.

За даними СБУ, воїни Центру спеціальних операцій «А» спільно із ЗСУ та ГУР МО завдали ударів по 15-му арсеналу ВМФ РФ у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї.

В СБУ повідомили, що після атаки на 15-й арсенал ВМФ РФ на об’єкті почалися пожежа та вторинна детонація. На складах зберігалися ракети та боєприпаси, а в місцевих чатах з’явилися повідомлення про можливу евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

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Також займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу. У спецслужбі наголосили, що ці об’єкти забезпечують діяльність російського корабельного угруповання в Балтійському морі, а також використовуються для ремонту, обслуговування та бойового забезпечення кораблів.

Окремою ціллю стала нафтобаза «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї. За даними СБУ, після серії вибухів там виникла масштабна пожежа, яка охопила щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

У відомстві зазначили, що ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

У СБУ підкреслили, що такі операції спрямовані на послаблення Балтійського флоту РФ та ускладнення логістики російської армії. За оцінкою спецслужби, виведення з ладу арсеналів, військово-морської інфраструктури та паливних об’єктів знижує боєготовність російських сил і обмежує можливості Росії вести військові операції.