Економіка

Податкова отримала інформацію про іноземні рахунки українців
4 Жовтня 2024 11:53
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Україна здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard та отримала інформацію про іноземні рахунки українців.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

“У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій – партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України”, – йдеться у повідомленні.

Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім’я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.


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