Почалася ротація підрозділів ЗСУ, які тривалий час перебувають на передовій — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що в українській армії почалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. За його словами, це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram.

Головком ЗСУ розповів, що продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку і підкреслив, що оперативна обстановка в цьому районі знаходиться “під нашим контролем”.

Водночас Сирський сказав, що російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони у районах Роботиного та Вербового, але без “особливого успіху”.

“Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою. У таких умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає”, — констатував він.

Але, за словами Сирського є й “позитивні” моменти — попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, наразі вдалося запустити ротацію та заміни частин і підрозділів ЗСУ, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

“Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад”, — додав головком ЗСУ.