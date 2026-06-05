Побиття ветерана під час перевірки документів у Києві: підозру отримали військовий ТЦК та член ДФТГ

У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю ТЦК та члену добровольчого формування територіальної громади у справі про побиття ветерана. Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомили в поліції Києва.

Тілесні ушкодження ветеран дістав 21 травня на вулиці Стеценка у Шевченківському районі столиці. За даними слідства, група оповіщення Шевченківського районного в місті Києві ТЦК та СП проводила перевірку військово-облікових документів громадян.

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Під час перевірки між учасниками групи оповіщення та водієм зупиненого автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби.

Під час сутички один із військовослужбовців кілька разів ударив водія, а член добровольчого формування застосував до ветерана сльозогінний газ.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий дістав тілесні ушкодження у вигляді синців, які віднесені до категорії легких.

35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади повідомили про підозру.

Їм інкримінують ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.