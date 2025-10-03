Побиття та знущання з 23-річного українця у Польщі: нападники виявилися співвітчизниками жертви

У Вроцлаві підлітки, видаючи себе в інтернеті за 16-річну дівчину, виманили на побачення 23-річного українця. Коли той прийшов у зазначене місце, його побили, поголили голову й намалювали на обличчі нацистську символіку. Як встановили польські правоохоронці, нападники – також громадяни України.

Про це пише TVN24.

Правоохоронці встановили, що ті, хто напав на чоловіка, були його співвітчизниками та знали один одного.

“Можна сказати, що це був самосуд, який вони самі зрежисували та інсценували. Було створено фальшивий акаунт в одній із соцмереж. Особа видавала себе за 16-річну дівчину, яка пропонувала побачення, зокрема й сексуальні контакти. І саме на таку зустріч запросили цього 23-річного чоловіка”, – зазначили у пресслужбі вроцлавської поліції.

Коли чоловік з’явився у визначеному місці, його атакувала група підлітків. Зловмисники не лише побили жертву, але й оголили йому голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру, зафіксувавши все на відео, щоб, як вважають правоохоронці, додатково його принизити.

За даними правоохоронців, до складу групи, яка організувала напад, входять семеро громадян України. Як повідомила поліція, усі вони знали одне одного «з місця роботи, проживання або школи».

Троє з цих зловмисників почули обвинувачення, зокрема у побитті, завданні тілесних ушкоджень та образі. Решта підозрюваних, оскільки їм ще не виповнилося 17 років, відповідатимуть перед сімейним судом.