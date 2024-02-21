Політика

Поблизу Ємену хусити збили американський безпілотник — Reuters

21 Лютого 2024 09:14
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Безпілотник типу Mq-9 Reaper на американській військово-морській базі / Фото: Getty Images

Поблизу Ємену хусити збили американський безпілотник Mq-9. Для удару бойовики використали ракету класу “земля-повітря”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Один з чиновників на умовах анонімності повідомив, що американський безпілотник виробництва General Atomics був збитий в понеділок неподалік Ходейди. Він не уточнив чи був дрон у міжнародному повітряному просторі.

Другий чиновник повідомив, що дрон був збитий хуситською ракетою класу “земля-повітря”, випущеною з району Ходейди.

Коментарі американських чиновників підтверджують заяву хуситів про те, що вони збили безпілотник поблизу портового міста і влучили у вантажне судно Rubymar в Аденській затоці.

У листопаді минулого року хусити збили ще один безпілотник MQ-9. Хусити також заявили, що сьогодні вночі атакували вантажне судно “Рубімар” в Аденській затоці, яке могло затонути.


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