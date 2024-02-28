Суспільство

США завдали ударів по 230 цілях в Ємені

28 Лютого 2024 07:27
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сша, ємен
Прапор США / Getty Images

Протягом останніх кількох тижнів Америка завдала ударів по 230 цілях в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Про це повідомив заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, цитує сайт Пентагона.

Як він повідомив, з 19 листопада хусити здійснили щонайменше 48 нападів на комерційні судна і військові кораблі в Червоному морі і навколо нього, через яке проходить 15% всіх світових торговельних потоків.

За останні кілька тижнів американські сили завдали ударів по більш ніж 230 цілях в Ємені, контрольованому хуситами, ймовірно, знищивши сотні одиниць зброї хуситів, не враховуючи десятки ракет і безпілотних літальних апаратів, які американські і військові кораблі перехопили і збили над Червоним морем.

Шапіро додав, що, крім того, американські війська перехопили “іранські судна, що перевозили смертоносну допомогу Ємену”.


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