Американські бомбардувальники завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені

Стелс-бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї, пов’язаним із повстанцями-хуситами в Ємені.

Про це пише Bloomberg.

Ця операція спрямована на зменшення атак угруповання, підтримуваного Іраном, що завдало шкоди комерційному судноплавству в Червоному морі. Літаки вразили кілька цілей, але інформація про операцію поки що не розголошувалася офіційно.

Хусити почали атакувати судна після початку ізраїльської кампанії проти ХАМАСу. Попри попередні удари, атаки хуситів тривають, що суттєво впливає на судноплавство в регіоні.

B-2 вилетіли з бази Вітман у штаті Міссурі, що стало першою бойовою місією цих бомбардувальників з 2017 року, коли вони завдали удару по табору підготовки Ісламської держави в Лівії. Кожен B-2 здатен нести до 20 тонн бомб, включаючи 80 GPS-керованих боєприпасів вагою 500 фунтів.