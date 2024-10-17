Політика

Американські бомбардувальники завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені
17 Жовтня 2024 07:09
читать на русском →
ємен, сша
B-2 Spirit на авіабазі у Великій Британії. Фото: Ben Lovegrove/X

Стелс-бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї, пов’язаним із повстанцями-хуситами в Ємені.

Про це пише Bloomberg.

Ця операція спрямована на зменшення атак угруповання, підтримуваного Іраном, що завдало шкоди комерційному судноплавству в Червоному морі. Літаки вразили кілька цілей, але інформація про операцію поки що не розголошувалася офіційно.

Хусити почали атакувати судна після початку ізраїльської кампанії проти ХАМАСу. Попри попередні удари, атаки хуситів тривають, що суттєво впливає на судноплавство в регіоні.

B-2 вилетіли з бази Вітман у штаті Міссурі, що стало першою бойовою місією цих бомбардувальників з 2017 року, коли вони завдали удару по табору підготовки Ісламської держави в Лівії. Кожен B-2 здатен нести до 20 тонн бомб, включаючи 80 GPS-керованих боєприпасів вагою 500 фунтів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Жовтня 2024 10:00

Біля черкаського кафедрального собору сталася бійка між вірянами УПЦ МП та ПЦУ
17 Жовтня 2024 09:45

Поліцейські ліквідували масштабний наркокартель з щомісячним прибутком у понад 350 мільйонів гривень
17 Жовтня 2024 08:26

Окупанти атакували Україну 56-ма ударними БпЛА, зафіксовано 5 влучань
17 Жовтня 2024 08:16

Журналісти CNN показали як відбувається процес запуску далекобійних українських дронів
17 Жовтня 2024 07:44

Армія оборони Ізраїлю знайшла на базах “Хезболли” сучасну російську зброю
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
усі думки