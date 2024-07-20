Політика

Ізраїль атакував нафтосховища в західному Ємені
20 Липня 2024 19:42
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ємен, ізраїль, хусіти
Після ізраїльської атаки горять резервуари в портовому місті Ходейда / Фото Al Masirah TV

Єменські хусити звинуватили Ізраїль у серії ударів по західному портовому місту, які було завдано через день після того, як хусити заявили про смертоносний напад на ізраїльське місто Тель-Авів.

Керований хуситами телеканал Аль-Масіра повідомив про авіаудари по нафтових об’єктах у Ходейді, додавши, що є загиблі та поранені.

Кореспондент CNN Барак Равід, посилаючись на американських чиновників, заявив, що за атаками стоїть Ізраїль.

Якщо це підтвердиться, то це буде перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по Ємену.

Унаслідок атаки безпілотника в Тель-Авіві в п’ятницю загинула одна людина і ще щонайменше 10 дістали поранення.

Хусити, які підтримують Іран, заявили, що атака була відповіддю на війну Ізраїлю в Газі, а їхній представник сказав, що операцію здійснив новий безпілотник, здатний “обійти системи перехоплення противника”.

Уточнюється, що Ізраїль атакував нафтосховища в західному Ємені.

Горять резервуари в портовому місті Ходейда. Це відповідь Ізраїлю на удар безпілотника 19 липня – тоді БПЛА вибухнув поруч із посольством США в Тель-Авіві. У результаті загинула одна людина, ще вісім дістали поранення. Відповідальність за атаку взяли єменські хусити.


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