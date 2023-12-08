Суспільство

По всій Німеччині проходять страйки машиністів поїздів

8 Грудня 2023 11:09
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німеччина, страйк

По всій Німеччині рух пасажирських потягів обмежено протягом доби починаючи з 22.00 четверга, 7 грудня, у зв’язку зі страйком машиністів з профспілки GDL.

Про це повідомляє DW.

Залізничний концерн Deutsche Bahn на своєму сайті закликав пасажирів перенести свої подорожі. Керівництво концерну вранці 8 грудня заявило про масштабні проблеми з пасажиро- та вантажоперевезеннями та оголосило про запровадження надзвичайних заходів на період страйку.

Приводом для оголошення страйку у профспілці називають небажання працедавців виконати ключові вимоги щодо скорочення тижневої кількості робочих годин з 38 до 35 годин для працівників, які працюють позмінно.

“Таким чином залізничні підприємства не лише ігнорують обґрунтовані потреби власних працівників. Вони підривають терміново необхідні заходи щодо успішного залучення нових співробітників”, – заявив голова профспілки GDL Клаус Везельський в інтерв’ю медіакомпанії Bayerische Rundfunk.

На його думку, у разі скорочення робочого тижня більше людей зацікавилося б професією машиніста.

Окрім того, GDL вимагають підвищити зарплати на 555 євро на місяць та надати машиністам одноразову компенсацію за інфляцію в розмірі до 3000 євро.

У GDL заявили, що це останній у цьому році страйк. Проте у разі відсутності компромісу машиністи вже на початку 2024 року мають намір провести “триваліші та інтенсивніші страйки”.


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