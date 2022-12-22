Політика

Плани Путіна та Шойгу навряд чи вплинуть на перебіг війни – ISW

22 Грудня 2022 07:48
100
ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому зведенні-аналізі розбирає заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу і президента Володимира Путіна на колегії міноборони, що пройшла в середу, про збільшення російської армії і створення нових дивізій. Аналітики ISW вважають, що швидке зростання чисельності армії російська економіка не потягне.

ISW нагадує, що Шойгу запропонував створити новий армійський корпус та 17 нових дивізій, у тому числі три – в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей України.

“Вкрай малоймовірно, щоб Кремль зміг сформувати такі великі конвенційні сили в такі терміни, щоб вони вплинули на перебіг війни в Україні. Формування дивізій – це дорого і вимагає часу”, – пишуть аналітики ISW.

Вони нагадують, що Росія не змогла заповнити штат навіть наявних бригад і полків до вторгнення в Україну і не сформувала до 2022 року повністю ту дивізію, про створення якої було оголошено 2020 року.

“Російська економіка – у рецесії, і її здатність створювати дивізії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну суттєво скоротилася”, – вважає ISW.

Водночас, зазначають американські аналітики, Росія, можливо, згодом зможе здійснити проголошені міністром Шойгу плани – але лише якщо вирішить пожертвувати заради цього добробутом населення, як це робили в СРСР. У зв’язку з цим ISW нагадує, що Путін на колегії міноборони запевнив Шойгу та військових, що армія отримає все, що вважає за необхідне.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2022 11:43
14

До мережі підключено ще один блок АЕС, але потужностей все ще не вистачає – Укренерго
22 Грудня 2022 09:51
75

Посол Росії в США назвав візит Зеленського до Вашингтону “поїздкою в голлівудському стилі”
22 Грудня 2022 09:02
46

З початку широкомасштабного вторгнення понад 100 000 російських окупантів ліквідовано
22 Грудня 2022 07:48
100

Плани Путіна та Шойгу навряд чи вплинуть на перебіг війни – ISW
22 Грудня 2022 07:12
57

Зведення Генштабу на ранок 22 грудня
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки