План був ідеальний: підозрюваний втік через вікно харківської лікарні і чкурнув на таксі до Чугуєва

На Харківщині правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який втік з-під варти під час перебування в лікарні. За даними обласної прокуратури, фігурант є неодноразово судимим та з 2006 року отримав дев’ять вироків за різні злочини, серед яких крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами.

Наприкінці травня 2026 року чоловіку повідомили про підозру у розбійному нападі. За версією слідства, він проник до житла, заволодів чужим майном та чинив опір поліцейським під час затримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі.

2 червня підозрюваного, який мав травми ніг, під конвоєм доставили до однієї з лікарень Харкова для надання медичної допомоги. Перебуваючи в медзакладі, чоловік попросився до вбиральні на першому поверсі. Поки конвоїри чекали за дверима, він виліз через вікно та втік.

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За інформацією прокуратури, чоловік дістався до лісової місцевості поблизу лікарні, перетнув її, після чого сів у таксі та поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили місцеперебування втікача та затримали його у Чугуєві в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомили про нову підозру за фактом втечі з-під варти особою, яка перебувала в попередньому ув’язненні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського районного управління поліції №3. До розшуку та затримання також були залучені співробітники Чугуївського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП у Харківській області.