Політика

Південна Корея затримала судно, що прямувало з Росії до Китаю
20 Червня 2024 10:15
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Прапор Південної Кореї / Depositphotos

Південна Корея затримала вантажне судно біля Корейської протоки за підозрою в порушенні санкцій Ради безпеки ООН проти Північної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap із посилання на джерела.

У виданні зазначають, що ймовірно 2900-тонне вантажне судно під іноземним прапором, яке перевозило вугілля та залізну руду з 10 членами екіпажу, коли його було захоплено, прямувало з Росії до Китаю через Північну Корею.

Зараз судно стоїть на якірній стоянці в Пусані на південно-східному узбережжі країни.

Вантажне судно, яке наприкінці березня прямувало до російського Владивостока та було затримане у водах біля Йосу також на даний момент стоїть на якірній стоянці в порту Пусан з капітаном та іншою командою на борту.


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