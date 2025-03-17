Південна Корея веде перемовини з Україною щодо репатріації військовополонених КНДР

Сьогодні, 17 березня, дипломати Південної Кореї та України провели телефонні переговори щодо репатріації північнокорейських військовополонених.

Про це пише агентство Yonhap із посиланням на міністерство закордонних справ Сеула.

Міністр закордонних справ Чо Тхе Юл обговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою долю двох північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною.

Очільник південнокорейського МЗС зазначив, що захоплені солдати вважаються громадянами Південної Кореї відповідно до Конституції, однак вони самі повинні висловити бажання виїхати до цієї країни.

Як повідомлялося раніше, 11 січня стало відомо, що українські бійці захопили в полон двох військових із Північної Кореї у Курській області РФ. Ті зазнали поранень, але вижили. Після цього Україна заявила, що готова віддати Північній Кореї її солдатів, якщо країна допоможе організувати обмін на українських бійців, яких утримує Росія.