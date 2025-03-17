Політика

Південна Корея веде перемовини з Україною щодо репатріації військовополонених КНДР
17 Березня 2025 14:53
читать на русском →
Військовополонений з КНДР / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військовополонений з КНДР / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 17 березня, дипломати Південної Кореї та України провели телефонні переговори щодо репатріації північнокорейських військовополонених.

Про це пише агентство Yonhap із посиланням на міністерство закордонних справ Сеула.

Міністр закордонних справ Чо Тхе Юл обговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою долю двох північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною.

Очільник південнокорейського МЗС зазначив, що захоплені солдати вважаються громадянами Південної Кореї відповідно до Конституції, однак вони самі повинні висловити бажання виїхати до цієї країни.

Як повідомлялося раніше, 11 січня стало відомо, що українські бійці захопили в полон двох військових із Північної Кореї у Курській області РФ. Ті зазнали поранень, але вижили. Після цього Україна заявила, що готова віддати Північній Кореї її солдатів, якщо країна допоможе організувати обмін на українських бійців, яких утримує Росія.

Полонений північнокорейський солдат / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини

17 Березня 2025 17:51

Окупанти поранили трьох дітей у Покровську
17 Березня 2025 18:33

У Харкові чоловіки у військовій формі збили велосипедиста
17 Березня 2025 17:18

У Львові судитимуть жінку, яка привласнила майже 1,5 мільйона гривень, призначені на дрони для ЗСУ
17 Березня 2025 16:52

Зеленський провів нараду з Умєровим та новим начальником Генштабу: які задачі поставив президент
17 Березня 2025 16:23

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: загинули двоє спортсменів, троє перебувають у тяжкому стані

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки