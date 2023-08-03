Південна Корея ймовірно візьме участь у саміті щодо України у Саудівській Аравії

Південна Корея розглядає можливість участі в багатонаціональних мирних переговорах щодо війни в Україні в Саудівській Аравії цими вихідними.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією джерела, Сеул обмірковує відправлення високопосадовця з президентського Управління національної безпеки для участі у дводенній зустрічі у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Спостерігачі кажуть, що участь Південної Кореї на заході може свідчити про зростання її дипломатичної участі в українському питанні.

Раніше WSJ повідомляла, що на зустріч для обговорення ініційованої президентом України “формули миру”запросили 30 країн, зокрема Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію.

Велика Британія, ПАР, Польща та ЄС підтвердили свою участь. Журналісти повідомляють, що уряд Саудівської Аравії прагне відігравати більшу роль у дипломатії щодо України та переконати Китай взяти участь у переговорах. На саміт у Саудівській Аравії Росію не запросили.