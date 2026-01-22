Після зустрічі із Зеленським Трамп застеріг, що до завершення війни між РФ та Україною ще далеко

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що провів хорошу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, але до завершення війни з Росією “ще далеко”.

Про це пише CNN.

“Війна має закінчитися. Ми сподіваємося, що вона закінчиться. Дуже багато людей гине”, – сказав Трамп.

Зустріч тривала близько години. Президент США відмовився розкривати зміст розмови із президентом України, проте зазначив, що вони не обговорювали щойно створену ним “Раду миру”.

Очікується, що наступною зустріччю посадовців Трампа стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у межах зусиль щодо укладення угоди про припинення вогню.

“Процес триває. Усі хочуть, щоб війна закінчилася”, – сказав Трамп.