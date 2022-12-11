Суспільство

Після восьми ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль

11 Грудня 2022 18:57
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інфраструктура, Шмигаль

Через постійні масовані ракетні атаки Росії по критичній інфраструктурі України в енергосистемі залишається суттєвий дефіцит потужності. В Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.    

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зиму українці будуть проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії. 

Уряд доручив Міненерго визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання, зокрема:

  • перший – це критична інфраструктура й лікарні;
  • другий – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;
  • третій – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;
  • четвертий – житловий сектор. 

Шмигаль також додав, що у межах “Програми відновлення України” для регіонів розподілили 340 млн євро, які спрямують на відновлення освітніх закладів, лікарень, критичної інфраструктури, ЦНАПів. У десяти регіонах буде реалізовано 83 проєкти.

Минулого тижня спрямували 100 млн грн для відбудови системи теплопостачання в Кременчуці. Ще 50 млн грн направили Сумщині на відбудову зруйнованої інфраструктури. 


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