Після ударів РФ по Україні 1 особа загинула, 6 поранено, пошкоджено близько 30 об’єктів

Одна людина загинула та шість отримали травми внаслідок ракетних ударів російських окупантів по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

“Ми зафіксували одного загиблого… у Києві та шістьох травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно ще про кількість поранених говорити поки що зарано. Я думаю, що на ранок буде точніша інформація”, – сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів. “Це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури. Скрізь працює поліція, всюди проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет”, – розповіли міністр.

За словами Монастирського, у більшості випадків спрацювали українські сили протиповітряної оборони.