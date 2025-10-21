Після пограбування в Луврі охорона відмовилася виходити на роботу

Після нещодавнього пограбування в Луврі, під час якого злодії винесли з музею королівські коштовності, у Франції загострилися питання щодо безпеки одного з найвідоміших музеїв світу. Як пише The New York Times, профспілки працівників звинувачують керівництво Лувру в багаторічному ігноруванні проблем із технічним оснащенням і браком персоналу.

Згідно з витоком аудиторського звіту національного контролера, 75% крила Рішельє не охоплено камерами відеоспостереження, а третина залів крила Денона взагалі не має систем спостереження. Саме в цьому крилі й сталося пограбування. Профспілки наголошують, що через постійні ремонти, зовнішні підрядні роботи та численні події на території музею співробітники не можуть відстежувати підозрілу активність.

Представник профспілки SUD Жюльєн Дюнуайє, який працює в музеї вже 21 рік, заявив, що кількість охоронців скоротилася з 994 у 2014 році до 856 у 2023-му. А генеральний секретар культурної секції профспілки CFDT Алексіс Фрітше назвав систему спостереження «застарілою і неефективною».

Реклама

Реклама

Працівники охорони після інциденту відмовилися виходити на роботу, вимагаючи пояснень і гарантій посилення безпеки. Міністерка культури Франції Рашида Даті пообіцяла модернізувати відеоспостереження та створити новий центральний пункт управління, але профспілки сумніваються, що це вирішить проблему без суттєвого збільшення штату та ресурсів.