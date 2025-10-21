        Суспільство

        Після пограбування в Луврі охорона відмовилася виходити на роботу

        Сергій Бордовський
        21 Жовтня 2025 18:31
        читать на русском →
        Солдати біля піраміди Лувру в понеділок 20 жовтня 2025 року / Фото: AP
        Солдати біля піраміди Лувру в понеділок 20 жовтня 2025 року / Фото: AP

        Після нещодавнього пограбування в Луврі, під час якого злодії винесли з музею королівські коштовності, у Франції загострилися питання щодо безпеки одного з найвідоміших музеїв світу. Як пише The New York Times, профспілки працівників звинувачують керівництво Лувру в багаторічному ігноруванні проблем із технічним оснащенням і браком персоналу.

        Згідно з витоком аудиторського звіту національного контролера, 75% крила Рішельє не охоплено камерами відеоспостереження, а третина залів крила Денона взагалі не має систем спостереження. Саме в цьому крилі й сталося пограбування. Профспілки наголошують, що через постійні ремонти, зовнішні підрядні роботи та численні події на території музею співробітники не можуть відстежувати підозрілу активність.

        Представник профспілки SUD Жюльєн Дюнуайє, який працює в музеї вже 21 рік, заявив, що кількість охоронців скоротилася з 994 у 2014 році до 856 у 2023-му. А генеральний секретар культурної секції профспілки CFDT Алексіс Фрітше назвав систему спостереження «застарілою і неефективною».

        Реклама
        Реклама

        Працівники охорони після інциденту відмовилися виходити на роботу, вимагаючи пояснень і гарантій посилення безпеки. Міністерка культури Франції Рашида Даті пообіцяла модернізувати відеоспостереження та створити новий центральний пункт управління, але профспілки сумніваються, що це вирішить проблему без суттєвого збільшення штату та ресурсів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини