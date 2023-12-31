Кримінал

Після атаки в п’ятницю у Києві вже 19 загиблих

31 Грудня 2023 08:48
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бпла, київ

У Києві внаслідок ракетної масованої атаки РФ 29 грудня загинуло 19 людей, щонайменше 30 осіб поранені.

Про це повідомили у КМВА.

“Ще двоє загиблих. Разом вже – 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару. Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово”, – йдеться у повідомленні.

29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

У Подільському районі столиці через обстріли РФ загорівся склад. О 12:05 пожежу ліквідували на площі 4000 кв. м.

У Cвятошинському районі виникло займання у 14-поверховій незаселеній новобудові. За іншою адресою загорілись три автомобілі.

У Шевченківському районі теж горіли складські приміщення. Також вибухова хвиля пошкодила верхній вестибюль станції метро “Лук’янівська”. У районі вул. Юрія Іллєнка пошкоджена будівля бізнес-центру та нежитлові приміщення. Усі пожежі загасили рятувальники.

Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед цивільних мешканців. 1 січня в Києві оголошене днем жалоби.


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