Підтримка України – це важлива частина візиту Байдена до Німеччини – Білий дім 

Питання підтримки України буде важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини 10-13 жовтня.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу 7 жовтня, пише Голос Америки.

“Цей візит підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичній безпеці. Говорячи про Україну та українську самооборону – це буде важливою частиною цього візиту: продовження цієї підтримки, продовження всіх можливих дій, щоб зупинити російську агресію”, – сказала Жан-П’єр.

За її словами, частину розмов у Німеччині присвятять також “продовженню внесків у виконання зобов’язань НАТО”.

“Ви бачили лідерство президента (Джо Байдена, – ред.) щодо України, і що він зміг зробити, аби зміцнити НАТО, щоб понад 50 країн підтримали Україну в боротьбі з цією агресією Росії. І тому це, звісно, буде великою частиною цієї поїздки”, – зазначила речниця Білого дому.

Крім того, Жан-П’єр додала, що цей візит стане також “потужним символом партнерства США та Німеччини… щодо найгостріших викликів світу, щоб забезпечити людям усі можливості для безпеки і процвітання”.