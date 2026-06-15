Підтримка Трампа серед сільських американців впала до найнижчого рівня

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа серед жителів сільських районів країни знизився до найнижчого показника з моменту його повернення до Білого дому.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, проведеного 3–8 червня.

Згідно з дослідженням, діяльність Трампа схвалюють 50% мешканців сільської місцевості, тоді як у лютому 2025 року цей показник становив 60%. Водночас рівень несхвалення зріс із 34% до 48%.

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Зниження підтримки особливо помітне серед виборців, які традиційно були однією з найнадійніших електоральних груп Трампа. На президентських виборах 2024 року він випередив свою суперницю серед сільських виборців на 40 відсоткових пунктів.

Основними причинами розчарування респонденти називають зростання вартості життя, цін на продукти харчування та пальне.

Лише 31% опитаних у сільській місцевості схвалили дії Трампа щодо боротьби з інфляцією та управління економікою, тоді як 61% висловили невдоволення. Для порівняння, у лютому позитивно оцінювали його роботу в цих сферах 45% респондентів.

Серед критиків президента є й колишні прихильники. Так, житель штату Монтана Браян Раух, який голосував за Трампа на трьох останніх президентських виборах, заявив, що його дедалі більше турбують високі ціни на бензин і продукти, а також наслідки зовнішньої політики США.

Подібні настрої висловлюють і деякі інші прихильники Республіканської партії. Страховий агент із Міссісіпі Браян Шейвер заявив, що занепокоєний впливом високих цін на майбутні проміжні вибори до Конгресу.

Аналітики зазначають, що жителі сільських районів особливо гостро відчувають подорожчання пального, оскільки в середньому щодня долають автомобілем значно більші відстані, ніж мешканці міст.

Додатковий тиск на сільську Америку чинять складна ситуація в аграрному секторі, зростання цін на добрива, низькі ціни на сільськогосподарську продукцію та скорочення експорту на тлі торговельних суперечок.

Опитування Reuters/Ipsos проводилося серед 4531 дорослого американця. Похибка вибірки для жителів сільських районів становить близько трьох відсоткових пунктів.