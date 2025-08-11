Підроблені довідки та факти самокалічення: правоохоронці повідомили про підозру 27 ухилянтам

Прокуратура спільно з правоохоронцями провела третій етап операції “Опікун” і викрила 27 чоловіків, які використовували підроблені медичні документи, щоб уникнути мобілізації. Під час понад 60 обшуків у різних регіонах вилучили фальшиві довідки, медичну документацію та інші докази, підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, учасники схеми подавали до військових частин довідки про нібито тяжкі хвороби або інвалідність родичів, що потребують постійного догляду, або ж про власну непридатність до служби.

“У низці випадків медична документація була повністю фіктивною, а дані про звернення до лікарів — відсутні. Встановлено навіть факти умисного самоскалічення”, — йдеться в повідомленні.

У ході понад 60 обшуків у Києві, а також Київській, Рівненській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вилучено підроблені довідки, медичну документацію та інші докази використання фальшивих документів для уникнення військової служби.

Також до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки передано необхідну інформацію для перевірки обґрунтованості наданих відстрочок.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 4 ст. 409, ст. 336, ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України триває. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують, що під час попередніх етапів операції “Опікун” правоохоронці викрили ще близько 100 фактів підроблення документів для уникнення військової служби.