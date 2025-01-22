Підозрюваний у провалі оборони Харківщини генерал Галушкін вийшов під заставу у п’ять млн гривень

22 січня у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку, якого підозрюють у неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році. Напередодні двох під варту відправили генерала Юрія Галушкіна та Іллю Лапіна, які також є підозрюваними в цій же справі. Проте за Галушкіна сьогодні вже внесли заставу.

Про це повідомляє Суспільне.

22 січня генерал-лейтенанту Артуру Горбенку обрали запобіжний захід. Суд призначив два місяці перебування під вартою з правом вийти з СІЗО під заставу у 25 млн гривень.

Напередодні аналогічний запобіжний захід було обрано генералу Юрію Галушкіну, одному з трьох підозрюваних в справі про неналежну оборону Харківщини. Суд обрав йому тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у п’ять мільйонів гривень, яку сьогодні й вніс заставодавець, ім’я якого адвокат не озвучив.