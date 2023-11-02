Кримінал

Підозрюваний нардеп Дубневич опинився за кордоном

2 Листопада 2023 13:17
читать на русском →
корупція

Вищий антикорупційний суд 2 листопада оголосив у міжнародний розшук депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні газу на суму 2,1 млрд грн.

Про це з зали суду повідомив Центр протидії корупції.

Як повідомив прокурор, 8 жовтня 2023 року Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцеперебування невідоме. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі.

Як і коли Дубневич перетнув український кордон, невідомо, даних про це в системі немає.

Захист продовжує наполягати на тому, що Дубневич перебуває на лікуванні, але де саме – не каже. На одному з попередніх засідань сам депутат через відеозвʼязок казав, що перебуває в лікарні в Україні.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили в січні 2018 року (епізод про розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та в серпні 2020 року (епізод про розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Перший епізод стосується дій компаній Енергія – Новий Розділ, Енергія – Новояворівськ та Енергія (кінцеві бенефіціари до 2020 року – брати Дубневичі, зараз – їхні сини) в період 2013-2015 років, другий – в період 2016-2017 років.

Депутату інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України. Він не прийшов до НАБУ для повідомлення про підозру, тому це зробили заочно.

Обидві ТЕЦ перебувають під арештом, ними керує ТОВ “Нафтогаз Тепло” з групи Нафтогазу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Листопада 2023 15:41

На Закарпатті затримали двох ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на надувних колах
2 Листопада 2023 13:53

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
2 Листопада 2023 12:51

СБУ оголосила підозри лідеру та учасникам проросійської секти “АллатРа”
2 Листопада 2023 12:38

Росіяни намагались наступати на Вугледарському напрямку, – Зеленський
2 Листопада 2023 12:23

Республіканці закликали Байдена надати Україні ракети більшої дальності
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки