Підозрюваний нардеп Дубневич опинився за кордоном

Вищий антикорупційний суд 2 листопада оголосив у міжнародний розшук депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні газу на суму 2,1 млрд грн.

Про це з зали суду повідомив Центр протидії корупції.

Як повідомив прокурор, 8 жовтня 2023 року Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцеперебування невідоме. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі.

Як і коли Дубневич перетнув український кордон, невідомо, даних про це в системі немає.

Захист продовжує наполягати на тому, що Дубневич перебуває на лікуванні, але де саме – не каже. На одному з попередніх засідань сам депутат через відеозвʼязок казав, що перебуває в лікарні в Україні.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили в січні 2018 року (епізод про розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та в серпні 2020 року (епізод про розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Перший епізод стосується дій компаній Енергія – Новий Розділ, Енергія – Новояворівськ та Енергія (кінцеві бенефіціари до 2020 року – брати Дубневичі, зараз – їхні сини) в період 2013-2015 років, другий – в період 2016-2017 років.

Депутату інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України. Він не прийшов до НАБУ для повідомлення про підозру, тому це зробили заочно.

Обидві ТЕЦ перебувають під арештом, ними керує ТОВ “Нафтогаз Тепло” з групи Нафтогазу.