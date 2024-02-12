Підозрюваного у вбивстві українського баскетболіста затримали

Увечері 10 лютого, у Німеччині невідомий напав та наніс ножові поранення двом українцям – 17-річному баскетболісту Володимиру Єрмакову та його другові Артему Козаченку. Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. Його друг у реанімації. Нападник затриманий, триває слідство

Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва на своїй facebook-сторінці.

“Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду “ART Giants” (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці!” – йдеться в повідомленні.

За інформацією німецьких ЗМІ, вбивство сталося на залізничному вокзалі Обрегаузена.