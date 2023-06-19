Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки затримано. Прикарпатська поліція повідомила подробиці

Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки. У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомили правоохоронці, вчора о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець смт Кути Косівського району Івано-Франківської області. Чоловік повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Дівчинка зникла, її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності.

Близько 21:30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич.

Як з’ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею.

Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку.

Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили особу. За кілька годин підозрюваного, раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності, затримали в смт Кути.