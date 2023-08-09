Підлітків з ТОТ вивезли до РФ на військові збори

З окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих “військово-патріотичних зборів”.

Про це повідомляє Telegram-канал “Маріуполь.Спротив” з посиланням на інформацію з пропагандистських пабліків.

“Це дуже небезпечний тренд. Чергова новина про українських дітей, яких окупанти готують помирати на війні”, – сказано в повідомленні.

У Пензі українські підлітки від 1 до 18 серпня проходять так звані військово-патріотичні збори в таборі “Гвардієць”. Юнаків вчать військової справи, щоб зробити з них яничарів і відправити як “гарматне м’ясо” на фронт.

“Дітей також звозили в Саранськ, де під “пісні” Газманова промивали мізки “патріотичними” екскурсіями історичними місцями “російської слави”, – йдеться у пабліку.

Раніше росіяни вивезли до “військової академії” у Костромі (РФ) близько 80 старшокласників з окупованих територій Луганської області.

Також повідомлялося, що на окупованих територіях Запорізької області гауляйтерам наказали вивезти понад 10 тисяч місцевих дітей на так званий “відпочинок” до РФ. Там дітям мають промити мізки російською пропагандою.