Кримінал

Під Полтавою впали два військові літаки

13 Жовтня 2022 14:12
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авіакатастрофа

В Полтавській області впали два українських літаки. Сталися авіатрощі 11 та 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

“На жаль, у вівторок, і в середу мали авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, будемо розуміти, що сталося”, – сказав він.

Як додав Лунін, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.

“Щодо цивільних, то я маю право відповісти на ваші запитання і скажу так – цивільне населення не постраждало”, – заявив голова регіону.


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