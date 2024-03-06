Під Курськом атакована нафтобаза, горить резервуар з паливом

На складі паливно-мастильних матеріалів у російському Курську спалахнула пожежа після удару безпілотника. В атаці звинувачують Україну.

Про пожежу на складі повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, горить резервуар із пальним. Однак постраждалих, каже Старовойт, там немає. На місце виїхали оперативні служби.

Водночас російські Telegram-канали пишуть, що у Воронежі український безпілотник мав аткувати військовий аеродром «Балтимор», але його начебто збили за кілька кілометрів звідти.

Крім того, інші два дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу у Воронезькій області. Їх теж начебто збили, однак їхні уламки впали на території нафтобази.