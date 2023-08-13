Кримінал

Під Харковом чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

13 Серпня 2023 13:31
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дснс, міна

Сьогодні у с. Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства «Хартрон» стався черговий нещасний випадок, який призвів до травмування людини.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, знаходячись на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

“Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні. Можливо спрацювала протипіхотна міна. Обставини події з’ясовуються правоохоронцями”, – повідомили в рятівній службі.


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