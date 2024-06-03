Суспільство

Під час шторму в Одесі  хвилею змило в море поліцейську з Рівненщини: вона зникла безвісти

3 Червня 2024 10:34
одеса
Ілюстративне фото / Getty Images

Ввечері 2 червня в одеській Аркадії під час шторму змило хвилею в море лейтенантку поліції з Рівненщини . Її не можуть знайти.

Про це пише Думська з посиланням на правоохоронні органи.

Видання зазначає, що 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в місто на відпочинок 1 червня. Вчора вони пішли гуляти в Аркадію, де постраждала пила слабоалкогольні напої.

“Близько дев’ятої вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море”, – йдеться у повідомленні.

На місце скерували рятувальників.


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