Під час атаки на Київщину російські БПЛА поцілили по логістичному центру компанії “Епіцентр”

У нічній атаці на Київську область російські безпілотники влучили по логістичному центру мережі будівельного гіпермаркету “Епіцентр”.

У компанії повідомили, що жертв та постраждалих немає, однак об’єкт зазнав серйозних пошкоджень.

Реклама

Реклама

“За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній “Епіцентр”, спричинених військовою агресією, вже перевищила 1 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.

ДСНС поінформувала, що до ліквідації наслідків залучено велику кількість рятувальників, техніки та авіацію.

“Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка”, – повідомили рятувальники.

Окупанти обстріляли логістичний центр “Епіцентру” / Фото: ДСНС

Нагадаємо, 25 травня 2024 року близько 16:00 російські війська завдали авіаудар по будівельному гіпермаркету “Епіцентр” у Київському районі Харкова. Загинули 19 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. 46 людей зазнали поранень.