Кримінал

У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по “Епіцентру”

29 Травня 2024 18:13
читать на русском →
обстріли
Зруйнований росіянами будівельний гіпермаркет у Харкові Фото: ДСНС

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті “Епіцентр” у Харкові завершено.

Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів – службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу!”, – написав Клименко.

Внаслідок ударів по гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення. 

Удень 25 травня окупанти влучили в будівельний гіпермаркет “Епіцентр” у спальному районі Харкова. За даними Харківської ОВА, росіяни застосували дві керовані авіабомби.

Потім слідчі знайшли нерозірваний боєприпас майже за 80 метрів від будівельного гіпермаркету. Якби він здетонував, то кількість жертв була б значно більшою.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Травня 2024 18:13

У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по “Епіцентру”
29 Травня 2024 15:51

Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію,  – ЗМІ
29 Травня 2024 15:29

В Україні відкрили третій табір для російських військовополонених
29 Травня 2024 15:00

На Харківщині землі для фортифікацій незаконно передавали в оренду фермерам
29 Травня 2024 14:26

Комітет ПАРЄ погодив рішення про виплати українцям для повернення в Україну
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки