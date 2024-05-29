У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по “Епіцентру”

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті “Епіцентр” у Харкові завершено.

Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів – службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу!”, – написав Клименко.

Внаслідок ударів по гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

Удень 25 травня окупанти влучили в будівельний гіпермаркет “Епіцентр” у спальному районі Харкова. За даними Харківської ОВА, росіяни застосували дві керовані авіабомби.

Потім слідчі знайшли нерозірваний боєприпас майже за 80 метрів від будівельного гіпермаркету. Якби він здетонував, то кількість жертв була б значно більшою.