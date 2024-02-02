Під час атаки на Кіровоградщину було влучання в інфраструктурний об’єкт

Під час дронової атаки у ніч на 2 лютого російським військам вдалося влучити в інфраструктурний об’єкт у Кіровоградській області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Вночі ворог знову тероризував південні та центральні регіони України дронами-камікадзе типу “Shahed-131/136”.

Бойова робота підрозділів ППО тривала близько 6 годин.

5 БпЛА влучно знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня України: З безпілотники – на Кіровоградщині, 2 – на Херсонщині.

Однак ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об’єкт у Кіровоградської області.

Люди не постраждали.

Загалом над Україною цієї ночі було знищено 11 із 24 дронів.