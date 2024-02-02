Суспільство

Під час атаки на Кіровоградщину було влучання в інфраструктурний об’єкт

2 Лютого 2024 09:33
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дрони
Іранський дрон / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Під час дронової атаки у ніч на 2 лютого російським військам вдалося влучити в інфраструктурний об’єкт у Кіровоградській області. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Вночі ворог знову тероризував південні та центральні регіони України дронами-камікадзе типу “Shahed-131/136”. 

Бойова робота підрозділів ППО тривала близько 6 годин.

5 БпЛА влучно знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня України: З безпілотники – на Кіровоградщині, 2 – на Херсонщині. 

Однак ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об’єкт у Кіровоградської області. 

Люди не постраждали.

Загалом над Україною цієї ночі було знищено 11 із 24 дронів.


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