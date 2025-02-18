Переправлення 100 чоловіків за кордон одним рейсом: що загрожує організаторам масштабної схеми на Одещині

Завершено досудове розслідування стосовно зловмисників, які організували масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

У червні 2024 року працівники ДБР затримали фігурантів під час спроби переправлення через державний кордон близько 100 чоловіків. У чотирьох мікроавтобусах, які зупинили правоохоронці, їхали 47 “туристів”. Інші 53 не встигли дістатися “точки збору”.

Організував схему житель Одеської області у квітні 2024 року. Він залучив ще вісьмох спільників, серед яких був і правоохоронець. Організатор через соцмережі підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, та домовлявся про оплату.

Учасники групи вивозили військовозобов’язаних до державного кордону, який вони надалі мали перетинати пішки. Правоохоронець консультував організатора, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

“За свої послуги ділки брали від 4,5 до 18,5 тис. доларів з людини, залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 млн доларів”, – розповіли в ДБР.

Наразі організатор та його спільники обвинувачуються в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.