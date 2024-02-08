Суспільство

Переможниці національного відбору Alyona Alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на Євробаченні-2024

8 Лютого 2024 16:36
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євробачення
Alyona Alyona та Jerry Heil / Instagram

Переможниці нацвідбору підписали договір із Cуспільним, офіційно ставши представницями України на Євробаченні-2024.

Про це повідомляє “Суспільне”, передає Еспресо.

Українські співачки Аlyona Аlyona та Jerry Heil підписали договір із Суспільним. Підписання договору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення-2024” означає, що тепер артистки офіційно стали представниця України та поїдуть у Мальме.

68-й конкурс “Євробачення”, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.


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