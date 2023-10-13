Правоохоронці України та Румунії у співпраці з Євроюстом та Європолом знешкодили угруповання контрабандистів героїну з Близького Сходу на територію Євросоюзу через Румунію та Україну. Спецоперація тривала більше року.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

“Знешкоджено злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді героїну з Близького Сходу до Західної Європи. Організаторів наркотрафіку затримали в Румунії значною мірою завдяки матеріалам, які надали Офіс Генпрокурора та СБУ. Операція проходила за підтримки Євроюсту та Європолу”, — заявив Генпрокурор Андрій Костін.

За даними слідства, іноземні громадяни намагалися переправити 186 кг героїну з однієї з країн Центральної Азії транзитом через територію Румунії до України. Незаконний вантаж приховали у 16 тонах фініків імпортованих з Ірану. Для транспортування наркотиків під виглядом легального вантажу використовували сервіси міжнародних морських перевезень, йдеться у повідомленні пресслужби.

В подальшому героїн планували переправляти для роздрібного збуту до країн ЄС.

Зазначається, що у липні 2022 року правоохоронні органи Румунії звернулись до українських правоохоронців за допомогою для проведення контрольованої поставки героїну та встановлення всіх причетних до наркотрафіку.

За результатами цієї контрольованої поставки у вересні 2022 року в Одесі затримали двох громадян Румунії — учасників транснаціонального наркоугруповання.

“Наразі обвинувальний акт щодо них вже скеровано до суду. Їм інкриміновано контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 305 КК України)”, — повідомили в ОГПУ.

Крім того, українські слідчі та прокурори передали румунським колегам матеріали щодо інших імовірних причетних до цих злочинів.

У жовтні 2023 року на підставі матеріалів спільного з українськими правоохоронцями розслідування правоохоронні органи Румунії затримано організаторів каналу контрабанди героїну.