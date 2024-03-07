Перехід від механічного до автоматичного тонометра: покращення досвіду моніторингу кров’яного тиску

Перший сфігмоманометр, тепер відомий як тонометр, був винайдений наприкінці 19 століття італійським професором педіатрії. Буквально через кілька років німецький патолог удосконалив імпровізовану модель, розширивши манжету і таким чином підвищивши точність камери. Російський хірург також вніс свій внесок в історію приладу, модифікувавши метод вимірювання артеріального тиску, ввівши в сфігмоманометр стетоскоп. Спочатку використовувався ртутний тонометр, потім ручний годинниковий, потім напівавтоматичний. Сучасні моделі повністю автоматизовані і оснащені функціями, про які ще кілька років тому ніхто б не подумав. У новітніх приладах для вимірювання артеріального тиску використовується осцилометричний метод, який дозволяє зчитувати значення з повною точністю.

Нині можна назвати дві тенденції: зростання уваги здоров’ю; прагнення самообслуговування. Люди все більше приділяють увагу своєму артеріальному тиску. Це важливий компонент моніторингу власного здоров’я, насамперед це стосується тих, у кого підвищений ризик виникнення захворювань серця та судин.

В цій статті розглянемо переваги отримані людиною під час переходу від механічного тонометра до автоматичного.

Відстеження артеріального тиску це досить значна частина діагностування та контролю захворювань різного типу, серед них зустрічаються такі як, гіпертонія, хвороби серця тощо. Ще недавно тонометр механічного типу можна було побачити практично у кожного лікаря. Але прогрес не стоїть на місці, а поступово і лікарі, і пацієнти почали оцінювати перехід до цих пристроїв для покращення відстеження рівня кров’яного тиску.

Механічні тискоміри

Тонометри механічного типу давно зарекомендували себе як надійний і багаторазово перевірений пристрій для вимірювання рівня кров’яного тиску, але вони мають деякі обмеження на застосування. Тобто процедура виміру вимагає від медичного працівника особливої уваги. До речі, іноді пацієнти, які страждають на страх медичних процедур, відчувають серйозний дискомфорт при вимірюванні АТ. Ці механічні тонометри в Мед-магазині продаються від різних виробників.

Автоматичні тискоміри

Тим часом, автоматичні прилади для вимірювання рівня АТ можуть запропонувати своїм користувачам низку незаперечних переваг, які спрощують та полегшують процес заміни. Одне з них полягає в тому, що прилади цього типу володіють можливістю закачування та стравлювання повітря в автоматичному режимі. А це дає можливість отримання точних даних, не надаючи цьому процесу особливої уваги та мануального зусилля. Наступні переваги автоматичного прилада, це здатність зберігати отримані дані протягом деякого часу, достатнього для того, щоб зрозуміти динаміку зміни АТ.

Переваги автоматичного тонометра

Досвід, лікарів і пацієнтів, що перейшли на роботу з автоматичним пристроєм, говорить про те, що заміна механічного приладу на автоматичний забезпечить користувачеві деякі переваги.

Комфортне використання. Прилади автоматичного типу дуже зручно використовувати в роботі з звичайними пацієнтами, і з особами з обмеженими можливостями, або з тими, хто не має належної медичної підготовки. Робота з автоматичними приладами не потребує окремих навичок для правильного вимірювання АТ.

Точність

Прилади автоматичного вимірювання зазвичай відрізняє висока точність вимірювання тиску. Це викликано тим, що прилади цього класу використовують для роботи електронні датчики. Це актуально для пацієнтів, які страждають на захворювання, при лікуванні яких точність вимірювання критична.

Швидкість

Автоматичні пристрої вимірюють кров’яний тиск оперативніше за прилади механічного типу. Це забезпечує економію часу, тобто пацієнт може не ходити по лікарням, особливо в тому положенні, коли треба виконати безліч вимірювань.

Зручність зберігання даних

Багато автоматичних тонометрів мають функцію збереження даних, що дозволяє лікарям або пацієнтам легко відстежувати та аналізувати зміни кров’яного тиску протягом тривалого періоду часу. Це може бути корисним для моніторингу ефективності лікування та виявлення будь-яких змін у стані здоров’я пацієнта.

Комфорт

Автоматичні тонометри зазвичай менш неприємні для пацієнтів, оскільки вони не вимагають значних зусиль при вимірюванні кров’яного тиску. Це може знизити рівень стресу та дискомфорту у пацієнтів, особливо у тих, хто має фобію перед медичними процедурами.

Перехід від механічних до автоматичних тонометрів може суттєво покращити досвід моніторингу кров’яного тиску у пацієнтів. Автоматичні тонометри забезпечують більш зручний та точний процес вимірювання, що спрощує роботу медичного персоналу та забезпечує комфорт пацієнтам.

Недолік досвіду моніторингу кров’яного тиску є важливою проблемою, яка потребує покращення. Удосконалення цього процесу підвищує якість даних. Мед-магазин дає змогу придбати тискомір за доступною ціною.

Методи вимірювання артеріального тиску

Протягом багатьох років для вимірювання артеріального тиску використовувалися різні методи, які згодом були модернізовані.

Серед цих методів можна виділити: